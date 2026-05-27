Mais de 93% dos peixes vendidos no litoral do Paraná têm microplástico

A oceanógrafa Fernanda Possatto apresenta uma bancada repleta de lixo plástico encontrado em 14 praias do litoral do Paraná. Segundo ela, esses são os resíduos fáceis de se ver. No entanto, a pesquisa dela destaca outra preocupação presente no mar, muito mais difíceis de se visualizar: os microplásticos.

Um levantamento conduzido pela pesquisadora aponta que

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A maior contaminação ocorreu em peixes demersais, que vivem em contato direto com o fundo do mar.

Isso não significa que os peixes não podem ser ingeridos, porque a gente não está falando de saúde alimentar ainda, mas isso já é um indício de que a gente precisa estudar melhor esses impactos, disse ela a jornalistas na sede da Associação Mar Brasil, uma organização sem fins lucrativos.

A gente não está falando ainda de risco para saúde humana porque hoje a gente não come o trato, não come o estômago, a gente come o músculo, tranquiliza.

