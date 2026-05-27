Mais de 93% dos peixes vendidos no litoral do Paraná têm microplástico

Um levantamento conduzido pela pesquisadora aponta que93,6% de uma amostra de peixes coletados em feiras e mercados do litoral paranaense apresentam microplásticos no trato digestivo
.Dos 47 indivíduos examinados, 44 apresentaram partículas.
A maior contaminação ocorreu em peixes demersais, que vivem em contato direto com o fundo do mar.Os microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros (mm), vestígios de produtos feitos com plástico e que foram consumidos pelos peixes examinados.
Isso não significa que os peixes não podem ser ingeridos, porque a gente não está falando de saúde alimentar ainda, mas isso já é um indício de que a gente precisa estudar melhor esses impactos, disse ela a jornalistas na sede da Associação Mar Brasil, uma organização sem fins lucrativos.
A gente não está falando ainda de risco para saúde humana porque hoje a gente não come o trato, não come o estômago, a gente come o músculo, tranquiliza.