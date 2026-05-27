Começa primeira etapa do Censo da Educação Básica 2026

Promovido anualmente,

e abrange as diferentes etapas da educação básica e profissional:

ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio);

educação especial escolas e classes especiais;

Educação de Jovens e Adultos (EJA);

educação profissional e tecnológica (cursos técnicos e cursos de formação inicial

continuada ou qualificação profissional).

O MEC explica que a responsabilidade pela declaração das informações é dos diretores escolares, responsáveis pela exportação dos dados, e dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal.

Cronograma

A primeira destina-se a coletar informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula.

A segunda busca coletar informações sobre o rendimento escolar dos alunos, no fim do ano letivo.

Após essa publicação, o sistema será reaberto durante 30 dias para conferência dos gestores de educação para ratificação ou eventual correção das informações declaradas.

O cronograma também prevê períodos específicos para verificação dos dados pelos gestores educacionais e confirmação de matrículas duplicadas no módulo próprio do Educacenso.

A divulgação dos resultados finais da primeira etapa, das sinopses estatísticas e dos demais produtos de disseminação estatística da Educação Básica ocorrerá em 1º de fevereiro de 2027.

Censo Escolar

, por meio de uma colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Parte dos indicadores também serve de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE) e para que os atores educacionais possam acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais do Brasil.

