Justiça suspende construção da Times Square paulistana"

A decisão, da juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),

. Entre os autores está o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP). A prefeitura pode recorrer.

"Considerando a magnitude do projeto, o impacto na região, bem como o potencial dano a toda a população, defiro por ora a liminar, diz a decisão.

A juíza determinou que a prefeitura apresente o termo de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada para a construção do Boulevard São João, assim como pareceres técnicos e aprovações das instâncias responsáveis pela sua liberação.

O projeto é inspirado na Times Square de Nova York, um ponto turístico situado no cruzamento da Broadway com a 7ª Avenida, em Manhattan. A Times Square estadunidense é muito conhecida não só por seus telões de LED mas também por concentrar muitos teatros e lojas.

Essa lei regula anúncios e publicidade na cidade, limitando o tamanho de placas em fachadas comerciais e proibindo a instalação de outdoors.

Segundo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Boulevard São João é umas das várias iniciativas pensadas para revitalizar o centro paulistano. Agora, a gente está resgatando [o centro da cidade], devolvendo a cidade para as pessoas, disse Tarcísio, em entrevista coletiva, em abril, para a oficialização do projeto.

Na ocasião, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a "Times Square de São Paulo" pode atrair ainda mais turistas para a cidade. Nós tivemos, no ano passado, 47 milhões de turistas na cidade de São Paulo, sendo que 2,5 milhões eram turistas estrangeiros. Então, é muito importante que a gente possa ter locais atrativos na cidade, destacou.