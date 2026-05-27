Plataforma inteligente vai simplificar acesso a informações da União

De acordo com o governo, a ferramenta facilita também contratos, compromissos de autoridades, dados sobre políticas públicas, entre outros registros.

O ministro Vinicius Marques de Carvalho anunciou a plataforma na abertura da Semana de Governo Aberto 2026, em Brasília. O promessa é de que o portal estará disponível a partir de junho.

O pronto acesso à informação é uma das formas mais eficientes de fortalecer o exercício da cidadania, permitindo às pessoas fiscalizar o uso de recursos públicos, acompanhar políticas públicas e acessar informações necessárias ao exercício de seus direitos, destacou a secretária nacional de Transparência e Acesso à Informação da CGU, Livia Sobota.

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Acesso

A plataforma vai apresentar um resumo sobre onde os dados buscados podem ser encontrados e mostrar três abas que apresentam mais resultados: como o Portal da Transparência, o Portal de Dados Abertos e as principais respostas encontradas em pedidos da Lei de Acesso à Informação (LAI) já existentes.

O ministro da CGU, Vinicius Marques de Carvalho, conta que o Brasil já implementava ações de governo aberto antes mesmo do termo ser criado, por exemplo, com o Portal da Transparência, que entrou em operação em 2004. O número de visitas à plataforma vem crescendo e chegou a 30,4 milhões em 2025. Hoje, o portal permite o rastreamento de trilhões de reais do orçamento público.