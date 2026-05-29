RJ: subtenente da PM morre com tiro de fuzil em ataque de motoqueiros

De acordo com a corporação, os quatro PMs feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O subtenente Eccard não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 49 anos e ingressou na corporação no ano de 2000.Dados recentes de associações de classe e portais de notícias indicam que pelo menos 18 agentes de segurança pública foram assassinados no estado do Rio de Janeiro. Somente no primeiro mês deste ano, as primeiras semanas registraram quatro mortes de policiais militares.