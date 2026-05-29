RJ: subtenente da PM morre com tiro de fuzil em ataque de motoqueiros

O subtenente da Polícia Militar (PM) André Luiz Cardoso Eccard, lotado no Grupo de Ações Táticas (GAT) do Batalhão de Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio, foi morto com um tiro de fuzil na cabeça nessa quinta-feira (28), durante um patrulhamento na Rua Virgínia Vidal, na comunidade da Covanca, bairro do Tanque, em Jacarepaguá.

De acordo com a corporação, os quatro PMs feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O subtenente Eccard não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 49 anos e ingressou na corporação no ano de 2000.