Trabalhadores planejam mais tempo com a família com fim da 6x1

Trabalhando de segunda a sábado, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ela abre um sorriso quando comenta a aprovação do fim da jornada 6x1, pela Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (27). Os deputados deram o aval à proposta, que ainda precisa passar pelo Senado antes de começar a valer.
>> Entenda a PEC que acaba com escala 6x1: mais tempo livre e mesmo salário
"É minha mãe que dá café da manhã [para as filhas], que leva para a escola, que busca, porque eu não tenho tempo", conta a atendente, de 28 anos.