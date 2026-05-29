Guta Ramos assume Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC

O decreto está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29). A profissional atua na mesma área desde 2023, até então, como gerente executiva de Conteúdo.

Maria Augusta Ramos é uma documentarista reconhecida, que faz parte do projeto de reconstrução da EBC, iniciado em Janeiro de 2023. Sua chegada à diretoria é fruto do reconhecimento desse trabalho persistente, dedicado e de alta qualidade. Seu nome garante continuidade na estratégia da Diretoria de Conteúdo e Programação e mantém o perfil de diálogo com o setor audiovisual. Celebro ainda que, com a entrada de Maria Augusta na alta administração da empresa, está retomada a paridade de gênero na EBC, afirma a diretora-presidenta Antonia Pellegrino.

Segundo a nova diretora,

Criamos novos programas e reformulamos programas antigos com sucesso, sempre mirando um alto padrão de qualidade e nos pautando pelos valores fundamentais da comunicação pública: desenvolvimento do pensamento crítico e da cidadania, diversidade regional, de raça e de gênero e informação de qualidade, resumiu Maria Augusta, também conhecida como Guta.

À frente da Dicop, Guta Ramos será responsável pela definição de estratégias e pela gestão dos conteúdos exibidos nos veículos da EBC, com o desafio de consolidar uma programação que valorize a diversidade, a cultura brasileira e o compromisso com a comunicação pública.

A TV Brasil, as Rádios [Nacional e MEC] são espaços que se comunicam com a população brasileira e nos ajudam a pensar o Brasil. As Rádios Nacional e MEC são fundamentais para entender e manter viva a nossa memória. A TV Brasil deve ser um lugar onde a produção audiovisual brasileira, cada vez mais reconhecida mundialmente, possa ser vista.

O Processo;

Justiça;

Juízo;

Morro dos Prazeres;

Futuro Junho;

Desi.

Em 2014, a diretora recebeu o Prêmio Marek Nowicki, concedido pela Helsinki Foundation for Human Rights, em reconhecimento à relevância de sua obra. Guta também é membro da Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), entidade responsável pelo Oscar.