Lula diz sonhar em reverter privatizações de empresas estratégicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (29), em evento em Sergipe, sonhar em reverter a privatização de empresas como a Eletrobras e a BR Distribuidora.

Em tom crítico aos processos de venda de estatais durante governos anteriores,

O presidente visitou a Fafen-SE, em Pedra Branca, no município de Laranjeiras. A unidade terá suas operações reativadas para a produção de fertilizantes.



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Ele, no entanto, lamentou alguns obstáculos legais e financeiros que foram colocados para essa recompra.

É importante vocês saberem que eu ainda sonho em trazer a Eletrobras de volta, para ser uma empresa pública neste país. A privatização foi tão canalha que disseram que será três vezes mais caro para o governo comprar, disse.

O presidente associou a decisão de privatizar empresas públicas à incapacidade de gestão daqueles que são indicados para administrá-las.

Tem gente que acha que é só vender. É gente que não tem competência. Eles desmontam a coisa pública para entregar de graça, por não saberem administrar nem lidar com o trabalhador, argumentou.