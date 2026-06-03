Dia da Bicicleta destaca desafios de infraestrutura e equidade no Rio

A avaliação é da professora Andrea Santos, do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).Um dos pontos de pesquisa do programa é a necessidade de investimentos na expansão e adequação da malha cicloviária.
E isso perpassa pela questão da segurança no uso da bicicleta. A gente sabe que para o avanço da malha cicloviária, como se trata de um meio de transporte muito importante, a questão da segurança tem uma série de vulnerabilidades na cidade do Rio de Janeiro, indicou Andrea.