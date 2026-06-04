Monique Medeiros deixa a prisão no Rio; MP vai recorrer da decisão

perdão judicial da juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri.
Por decisão do Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri do Rio, Monique teve o crime desclassificado de homicídio doloso (com intenção de matar) para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e recebeu o perdão judicial. Ela foi condenada a um ano e quatro meses de prisão pelo crime de omissão em relação à tortura sofrida pelo filho.Como Monique já cumpriu tempo de prisão preventiva, a pena foi considerada encerrada. A sentença, no entanto, será objeto de recurso por parte da Promotoria
.
A sentença será objeto de recurso, uma vez que, em uma primeira quesitação, Monique foi considerada responsável pela morte dolosa de Henry. Assim, entendemos que ela também deveria ter sido condenada pelo homicídio doloso, afirmou o promotor de Justiça Fábio Vieira, que atuou no júri.