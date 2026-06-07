Aposta de Brasília ganha prêmio de R$ 30,4 milhões da Mega-Sena

. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O jogo premiado é do tipo simples e foi feito pela internet.

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.037,29 cada;

4.932 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 841,73 cada.

Apostas

. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.