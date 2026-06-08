Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista

. A mobilização começou nesta segunda-feira (8) e segue até a próxima sexta-feira (12).
As doses estarão disponíveis em locais de grande circulação de pessoas:
- no Mercado Municipal (dias 08, 09 e 10, das 9h às 16h);
- no Museu do Ipiranga (dia 9, das 10h às 16h);
- no Museu Catavento (dias 12 e 13/06, das 10h às 16h),
- no Centro Olímpico Thomaz Mazzoni (dia 8 a 12, das 10h às 17h);
- no CEAGESP (dia 10, das 10h às 15h);
- no Parque da Mooca (de 8 a 12, das 10h às 16h);
- no Centro Olímpico Thomaz Mazzoni, Vila Maria (8 a 12, das 10h às 17h);
- na Subprefeitura de Guaianases (dia 11 das 9h às 16h).
>> Saiba os endereços e horários para as ações de vacinação extra-muros
Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a estratégia de levar as vacinas para locais de grande circulação de pessoas tem o objetivo de facilitar o acesso aos imunizantes. A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra doenças preveníveis por vacinação, explica a SMS.A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.
É importante manter a caderneta de vacinação atualizada, especialmente diante da circulação de vírus respiratórios neste período do ano e da necessidade de prevenção contra doenças como sarampo e febre amarela, reforça a secretaria.