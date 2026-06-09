Toffoli toma posse no TSE e diz que Justiça não decide eleição

no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições de outubro.
Toffoli ocupará a vaga de Cármen Lúcia, que deixou o tribunal após completar mandato de dois anos no comando da Corte.Em um breve discurso, o ministro disse que terá o compromisso de garantir a soberania do voto do eleitor nas eleições.
"Quem decide o processo eleitoral é o povo, não é a Justiça. Quem decide o voto é o senhor do voto. O efetivo momento em que todos brasileiros são efetivamente iguais é no momento de depositar o voto na urna eletrônica", afirmou.
Composição
O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.A partir de agora, a nova composição de ministros será:
- Kassio Nunes Marques (presidente)
- André Mendonça (vice-presidente),
- Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira (STJ),
- Ricardo Villas Boas Cueva (STJ),
- Floriano Azevedo Marques (jurista) e
- Estela Aranha (jurista).