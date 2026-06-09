Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9).

40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.124,46 cada

2.566 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 671,27 cada

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.