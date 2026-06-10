Governo institui Política de Qualidade e Segurança do Paciente no SUS

A medida visa à melhoria contínua do atendimento, com foco na redução de riscos e danos evitáveis, além da promoção do cuidado mais eficiente e centrado no cidadão.

Entre os principais objetivos está a redução de incidentes e eventos adversos relacionados à assistência em saúde. A proposta também prevê a integração entre os diferentes níveis de atendimento.

Outro eixo central é o incentivo à participação ativa de pacientes, familiares e cuidadores nas decisões clínicas.

a integração da qualidade e da segurança do paciente aos instrumentos de planejamento e financiamento do SUS;

o fortalecimento da governança interfederativa;

a incorporação de tecnologias digitais e inovação no cuidado em saúde.

Implementação

A medida será implantada a partir de dimensões estratégicas que envolvem governança, gestão institucional, práticas assistenciais, educação em saúde e uso de dados. Essas dimensões se desdobram em eixos de ação que orientam a execução da política em todos os níveis de atenção.

segurança na atenção primária, hospitalar, serviços de urgência e atendimento domiciliar;

uso seguro de medicamentos;

prevenção de infecções;

identificação correta do paciente

comunicação entre equipes.

Monitoramento

O Ministério da Saúde ficará responsável por coordenar a estratégia nacional, definir indicadores, apoiar tecnicamente os entes federativos e promover ações de capacitação e sensibilização.