Abordagem da Polícia Militar deixa um homem baleado em Paraisópolis

Equipes de Força Tática do 16º Batalhão Metropolitano realizavam patrulhamento na comunidade quando tentaram abordar um suspeito, que disparou contra os policiais e tentou fugir, segundo o registro da ocorrência, informa nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

A pasta acrescenta que houve flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi atingido após intervenção policial e socorrido ao Hospital Campo Limpo, onde permanece internado sob escolta policial, acrescentou a pasta.

Um ônibus que transitava pela região chegou a ser atingido tiros, mas ninguém ficou ferido.

O caso foi apresentado ao 89º Distrito Policial. As câmeras corporais dos PMs em serviço registraram a ocorrência. As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais envolvidos nos disparos contra as equipes policiais e no dano ao coletivo. O policiamento segue reforçado na região, explicou a secretaria.