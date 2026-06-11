Sistema Anchieta-Imigrantes passa a ter pedágio eletrônico

sistema eletrônico conhecido como siga fácil, para a cobrança automática do pedágio. Os equipamentos estão no km 33 da Via Anchieta e no km 19 da Rodovia dos Imigrantes, em ambos os sentidos. Os aparelhos ainda passarão por testes e, por enquanto, não farão a cobrança dos usuários.
Neste momento, o pagamento deve ser feito nas praças de pedágio tradicionais.
O Siga Fácil substituirá as atuais praças localizadas nos quilômetros 32 da Imigrantes e 31 da Anchieta, que serão desativadas.
Os equipamentos usam tecnologia de identificação por meio de câmeras, sensores e antenas capazes de identificar automaticamente os veículos com a leitura de placas
Esta etapa tem como objetivo validar o funcionamento da tecnologia em condições reais de tráfego. O sistema passa por testes para aferir a leitura de tags e placas e preparar a transição para o novo modelo, afirmou o diretor-superintendente da Ecovias Imigrantes, Ronald Marangon.
e tags eletrônicas, inclusive em condições de alta velocidade, neblina ou tráfego intenso. O sistema foi desenvolvido pelo governo de São Paulo.