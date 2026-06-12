Petrópolis, na região serrana do Rio, terá novo sinal de TV aberta

O Ministério das Comunicações vai levar novo sinal de televisão aberta para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio. O canal vai ampliar o acesso da população à informação, cultura e ao entretenimento. A autorização para a retransmissão de TV foi publicada nessa quinta-feira (11), no Diário Oficial da União.

Para o início das transmissões, as emissoras precisam obter autorização de funcionamento das antenas junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Quando habilitadas, os moradores poderão assistir à programação pelo canal 38.