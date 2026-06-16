Prefeitura fará obras emergenciais na Rocinha para evitar deslizamento

A informação é do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, que visitou na noite dessa segunda-feira (15) a Rua 1, na parte alta da comunidade.

De acordo com Cavaliere, as equipes da Secretaria de Conservação e da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalham para liberação do trecho.

Vídeos gravados por moradores mostram a dimensão dos estragos. As imagens mostram o momento em que os destroços chegaram à Rua 1 e invadiram uma igreja evangélica.

Algumas motocicletas estacionadas foram soterradas. Carros, motos e até marquises de lojas foram arrastados pela força da água e da terra.

A partir do laudo que vai ser elaborado pela defesa civil municipal em conjunto com o Instituto de Geotécnica do Rio (Geo-Rio), vamos entrar com as obras emergenciais e construção de canaletas para evitar novos deslizamentos, explicou o prefeito.

Em nota, a Águas do Rio informa que equipes operacionais estão mobilizadas na Rua 1, na Rocinha, e atuam em conjunto com a prefeitura na remoção dos escombros e no atendimento à ocorrência registrada na noite de ontem (15).

As causas do desmoronamento ainda estão sendo avaliadas, pois não houve rompimento de adutora ou redes de abastecimento de água.