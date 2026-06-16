Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta

Prova Nacional Docente (PND) para selecionar professores para a educação básica termina nesta quarta-feira (17).
Aadesão é voluntária e deve ser feitaexclusivamente pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), por meio da senha da plataforma Gov.br.A PND foi criada para apoiar as redes públicas na contratação de docentes e contribuir para a qualificação do ingresso na carreira do magistério, em todo o país. Os resultados de cada edição do exame têm validade de três anos.
O exame pode substituir provas objetiva e discursiva das seleções para professores da educação básica feitas pelas redes de ensino.
Adesão permanente
As redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que já formalizaram a adesão à PND, em 2025, deverão manifestar o interesse novamente em usar a nota da PND, por meio do mesmo sistema oficial do MEC, respeitando o novo prazo. No ano passado, 1.508 municípios e 22 estados aderiram à PND.
O MEC destaca que a adesão permanente poderá ser cancelada a qualquer momento, por meio do Simec.
Próximas etapas
O MEC divulgará a lista de entes aderidos antes do período de inscrição dos participantes na PND, que começa em 22 de junho.A prova será realizada em 20 de setembro pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São dois blocos:
- Formação geral docente:
30 perguntas objetivas e mais uma discursiva, que avalia competências pedagógicas, compreensão de temas da realidade brasileira e mundial, comunicação escrita e raciocínio lógico.
- Componentes específicos:
50 questões objetivas destinadas a avaliar as aprendizagens em uma das 21 áreas de conhecimentos escolhida pelo candidato.