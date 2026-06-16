Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta

Aadesão é voluntária e deve ser feitaexclusivamente pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), por meio da senha da plataforma Gov.br.

O exame pode substituir provas objetiva e discursiva das seleções para professores da educação básica feitas pelas redes de ensino.

Adesão permanente

As redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que já formalizaram a adesão à PND, em 2025, deverão manifestar o interesse novamente em usar a nota da PND, por meio do mesmo sistema oficial do MEC, respeitando o novo prazo. No ano passado, 1.508 municípios e 22 estados aderiram à PND.

O MEC destaca que a adesão permanente poderá ser cancelada a qualquer momento, por meio do Simec.

Próximas etapas

O MEC divulgará a lista de entes aderidos antes do período de inscrição dos participantes na PND, que começa em 22 de junho.