Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.019 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16).

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.950,91 cada

1.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,87 cada

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.