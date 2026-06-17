PM apreende mais de 30 balões em pouco mais de um mês no Rio

As ações do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) resultaram na detenção de envolvidos e na apreensão de materiais utilizados na fabricação e soltura dos balões, como maçarico, botijão de gás, estruturas metálicas para sustentação dos artefatos, além de explosivos e bandeiras de grande porte.

, evidenciando a necessidade de ações contínuas de fiscalização e conscientização da população.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, a participação da sociedade é fundamental para prevenir acidentes e preservar vidas.

É fundamental que a população compreenda que soltar balões é crime e pode colocar vidas em risco, destacou. A conscientização e a colaboração da sociedade, por meio de denúncias, são essenciais para proteger o meio ambiente e garantir a segurança de todos, completou.

Crime ambiental

Os balões juninos, de ar quente, inflamáveis e não tripulados, quando caem podem provocar incêndios na vegetação, residências e na rede elétrica, principalmente com o tempo seco.

Outra ameaça é para a aviação civil. Muitas vezes, os radares não conseguem avistar os balões, por causa das condições meteorológicas, aumentando o risco de choque com aviões.

Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser punido com pena de um a três anos de reclusão. Além disso, pode ser multado em R$ 500 para cada balão apreendido.