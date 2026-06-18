TV Brasil apresenta final da novela "Sangue Oculto" nesta quinta-feira

exibe o último capítulo da novela portuguesa "Sangue Oculto", folhetim protagonizado pela atriz Luana Piovani, nesta quinta-feira (18), às 20h. O final da trama reserva uma tragédia para a personagem da artista brasileira que vive a médica Vanda Corte Real.

Emoções na reta decisiva

Desde o primeiro dos 250 episódios, a vilã Vanda aprontou com as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia, interpretadas por Sara Matos. Vanda as separou na maternidade e, na reta final, sequestrou as moças em uma sequência de cenas marcada pelo ritmo intenso, exatamente no dia do aniversário das jovens.

Desfecho dos personagens principais

No último capítulo, furiosa, Vanda (Luana Piovani) tenta alcançar as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia (Sara Matos) no corredor de um laboratório onde as manteve em cativeiro. Mesmo sob efeito de anestesia, as jovens fogem juntas pelo local em obras, enquanto a vilã se aproxima delas, saca uma arma e ameaça atirar.

Pedro (Cristovão Campos) vai buscar Júlia e Benedita, enquanto Tiago (João Catarré) ampara Carolina. Nelson interroga Vanda para descobrir o paradeiro de Teresa e Olavo. No conflito, ambos acabam feridos e precisam de atendimento médico. As irmãs descobrem onde o casal está e eles são salvos a tempo. Passado o susto, as trigêmeas podem, enfim, ser felizes.