Incêndio destrói moradias na comunidade de Paraisópolis em São Paulo

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Dez viaturas foram enviadas para o local e as chamas foram controladas agora no início da manhã. A maioria das famílias que reside na comunidade e que teve suas casas consumidas pelas chamas, não conseguiu retirar boa parte de seus pertences.

A Defesa Civil de São Paulo informou que também encaminhou equipes à comunidade para realizar acolhimento às famílias.