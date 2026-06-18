PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná

A ação ocorreu por volta do meio-dia, quando os policiais rodoviários federais abordaram, na BR-277, um motorista de 28 anos que conduzia um caminhão com uma carga de insumos para ração animal. O veículo procedia da Argentina com destino a Minas Gerais.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram uma grande quantidade de armas, peças de armas desmontadas e 5.048 munições de diferentes calibres. Todo material estava escondido dentro da cabine do veículo, em um compartimento feito para o transporte de cargas ilícitas.

Apreensão recorde

Esta é a maior apreensão de fuzis já realizada pela PRF em toda a sua história.

Foram apreendidos ainda 127 carregadores e 5.048 munições de diferentes calibres 4.150 munições 9 mm; 749 munições 7,62 x 51 mm; e 149 munições 7,62 x 39 mm.

Dentre as armas, destacam-se duas AK-47, armamento de infantaria padrão, muito usado por grupos guerrilheiros, forças paramilitares e organizações criminosas, informou a PRF.

O motorista foi detido e levado à Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro da ocorrência de tráfico internacional de arma de fogo, com pena prevista até 16 anos de reclusão.