Sala de situação articula preparação do país para o "Super El Niño"

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido peloCanal Gov
, emissora daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
, o ministro do MIDR, Waldez Góes, apresentou nesta quinta-feira (18) as ações de mitigação do fenômeno no Brasil.Góes destacou que a sala de situação criada unifica os esforços de 20 ministérios e demais órgãos.
O Brasil está preparado permanentemente, está em vigilância e mobilizado permanentemente para dar respostas à sociedade.
O El Niño é um fenômeno climático que afeta o planeta quando as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico superam a média em mais de 2ºC. Neste ano, meteorologistas alertam para uma intensidade ainda maior desse aquecimento.No Brasil, os impactos do El Niño costumam incluir:
- secas severas na Amazônia e no Nordeste;
- chuvas intensas nas regiões Sul e Sudeste;
- temperaturas elevadas no Centro-Oeste;
- possibilidade de aumento das queimadas no bioma do Pantanal.
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Articulação
A estrutura da Sala de Situação permite o acionamento de recursos extraordinários e o planejamento integrado de ações envolvendo as Forças Armadas, Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estados e municípios.
Já órgãos de monitoramento, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), fornecem dados técnicos continuamente.
Temos um plano de contingência, um plano de enfrentamento e também todo um nivelamento a nível de governo federal e uma comunicação muito intensa e permanente com os estados e municípios. É muito frequente, às vezes, dependendo da situação, reuniões até diárias. Damos, também, um espaçamento semanal para nos reunirmos com os atores locais do território, explicou na entrevista.