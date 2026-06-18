El Niño fará Brasil ter inverno com menos frio, prevê meteorologia

A previsão é da empresa de consultoria em meteorologia Nottus, que apresentou, nesta quinta-feira (18), um estudo sobre como o fenômeno climático vai impactar o país.

A elevação da temperatura do mar 0,5 grau Celsius (C°) acima da média já caracteriza a condição.

A Agência dos Estados Unidos para Oceanos e Atmosfera (Noaa, na sigla em inglês) confirmou na última semana o início do El Niño.

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Chuva e seca

De acordo com o sócio-diretor e meteorologista da Nottus, Alexandre Nascimento,

Isso acontece porque a combinação de períodos mais secos e ventos do Norte favorece a elevação gradual das temperaturas, especialmente na segunda metade do inverno. Com isso, a percepção pode ser de um inverno mais ameno.

Alexandre Nascimento pondera que isso não significa que não haverá frio na estação. El Niño não tem frio? Tem, mas são eventos curtos, muito rápidos, diz.

Ele aponta que algumas áreas da região central do país devem ter a presença dos veranicos, como são chamados os períodos de tempo seco e temperaturas atipicamente elevadas, que ocorrem no meio do outono ou inverno.

