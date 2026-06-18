Fenômeno de planetas alinhados com a Lua pode ser observado a olho nu

O alinhamento da Lua crescente com os planetas Vênus, Júpiter e Mercúrio visto a olho nu nesta quarta-feira (17),

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A contemplação do fenômeno a olho nu dispensa equipamentos como telescópios ou binóculos, mas exige céu limpo e horizonte desobstruído.

A observação dos corpos celestes visíveis a olho nu - Mercúrio, Vênus e Júpiter - se destacou pela sua estética e proximidade aparente com a Lua.

Como o alinhamento de planetas ocorre com certa regularidade, a astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento disse que esse evento se tornou excepcional devido à forma como os astros se apresentaram visualmente.

O que vimos ontem [quarta-feira] foi um fenômeno mais raro, porque os planetas apareceram alinhados, como sempre, mas aparentemente bem próximos e com a Lua fininha, aparentemente muito próxima de Vênus. É isso que tornou esse fenômeno raro, explicou.

A astrônoma destaca ainda que Vênus é o planeta mais brilhante do céu, seguido por Júpiter, e continuará visível após o pôr do sol até o mês de novembro.



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