Reduzir morte de albatrozes implica mudanças na pesca em alto-mar

Mitigação

Largada noturna dos anzóis;

Uso de pesos de chumbo nas linhas de pesca para que os anzóis afundem mais rapidamente;

Adoção do toriline linha espanta-pássaros com fitas coloridas, colocada na parte traseira do barco, para evitar que os albatrozes se aproximem das iscas enquanto estão na superfície da água.

Segundo Tatiana Neves, se aplicadas de forma simultânea, essas medidas conseguem diminuir em até 90% a captura incidental dos albatrozes.

Parte dos pescadores implementa. Mas, na verdade, a gente não consegue monitorar se essas medidas estão sendo usadas em alto-mar ou não.

De acordo com a bióloga, para que o projeto ganhe força, é preciso que haja mais políticas públicas que implementem essas medidas.

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis é a principal política pública brasileira para proteger essas aves marinhas. Coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e coexecutado pelo Projeto Albatroz, o plano objetiva mitigar a captura acidental pela pesca de espinhel e proteger áreas de reprodução.

Fiscalização

No que se refere ao uso do sistema de pesos na linha, a bióloga afirmou que está dentro da legislação a utilização de um sistema de peso padronizado, que faz o anzol afundar mais rapidamente. Essa medida pode ser fiscalizada no porto.

A maior dificuldade é quando há referência às outras duas medidas, que só podem ser verificadas em alto-mar. O toriline é uma delas. O máximo que o fiscal pode fazer no porto é ver se o toriline está a bordo.

Essa comissão cuida da pesca em alto mar em todo o oceano Atlântico e no mar Mediterrâneo. O trabalho brasileiro é pioneiro e super necessário que se implemente isso para a gente poder garantir o uso das medidas mitigadoras em alto-mar, afirmou Tatiana.

A terceira medida a ser fiscalizada é a largada noturna. O pescador tem que jogar o primeiro anzol depois que anoiteceu, após o crepúsculo náutico.

Para fiscalizar o cumprimento dessa norma, o Ibama e o ICMBio desenvolveram uma forma de verificar o horário da largada através de satélite, porque as embarcações têm um equipamento que permite que elas possam ser rastreadas por esse sistema. Será usado para isso, com inovações, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite.