Envolvido em tiroteio na campanha eleitoral de 2022 é preso na Bolívia

O alvo foi rastreado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP) e seu paradeiro foi informado às autoridades bolivianas. A cidade de Santa Cruz de La Sierra, a mais populosa da Bolívia, tem enfrentado a presença de membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

, ocorrido há poucas semanas da eleição de 2022. Na ocasião, um homem de 27 anos foi morto.

A Ficco/SP é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas.



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