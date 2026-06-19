BID anuncia US$ 5,8 bi para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta sexta-feira (19), em Roma, a destinação de US$ 5,8 bilhões para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, apoiada pelo governo brasileiro.

Conforme o banco, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza tem como objetivo acelerar o progresso na erradicação da fome e da pobreza por meio de apoio coordenado de seus membros a políticas e programas nacionais de grande escala e baseados em evidências.

Os recursos anunciados se somam aos R$ US$ 4,1 bilhões alocados no ano passado para programas sociais de diferentes países.

Os recursos podem ser usados para empréstimos e para cooperação técnica com doação de valores.





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Juros

Os juros dos empréstimos do BID para o setor público de países têm como base a taxa diária de financiamento overnight garantido (SOFR na sigla em inglês), mais a margem de captação do banco, e mais o spread do empréstimo, que é a margem de lucro obtida entre a captação feita pela instituição e o crédito concedido.

Desde dezembro de 2022, o BID tem como presidente o economista brasileiro Ilan Goldfajn, que foi presidente do Banco Central durante o governo de Michel Temer (2016 a 2018).

Desses, 26 são membros mutuários na América Latina e Caribe e podem receber financiamentos, como o Brasil. Os outros 22 membros não são mutuários, ou seja, participam da capitalização, mas não recebem financiamentos, como os Estados Unidos, o Canadá, alguns países da Europa e da Ásia.