Defesa Civil: 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema

Wolff não precisou quantas pessoas foram atingidas pela invasão ao sistema da Defesa Civil, mas mencionou que o alerta falso foi disparado a "milhões de brasileiros".

Foram nove mensagens emitidas pelo Cell Broadcast [sistema implantado em 2025] e 1 pelo sistema SMS [sistema utilizado desde 2014 e substituído no ano passado], afirma.

Além do alerta sonoro, as mensagens continham texto que mencionavam termos como misantropia e invasão alienígena e foram distribuídos entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20), afirma Wolff.

O local de emissão das mensagens ainda não foi confirmado.

Sabemos que o primeiro alerta partiu do Paraná. Depois que o acesso foi desativado, outras mensagens foram emitidas, diz Wolff.

Segurança

Em entrevista coletiva, o secretário foi questionado sobre a fragilidade do sistema, que precisa ser seguro e crível quando for acionado para alertar a população a respeito de desastres reais. O secretário afirmou que a equipe técnica já vinha trabalhando desde o ano passado no aperfeiçoamento da segurança do Defesa Civil Alerta.

Não é a primeira vez que sistemas de órgãos públicos são atacados por hackers cometendo crimes cibernéticos, diz. Lamentavelmente têm pessoas que se propõem a faz um desserviço à nação, complementa.

De acordo com Wolff, a invasão servirá para subsidiar melhorias do sistema.

Temos que considerar o que aconteceu nesse ataque. Como essas pessoas conseguiram fazer o ataque, ultrapassar a nossa segurança conclui.