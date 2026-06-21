Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

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O jogo premiado é do tipo simples e foi feito na lotérica.

65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.910,50 cada;

3.942 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 840,14 cada cada.

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Apostas

. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.