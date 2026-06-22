Raoni tem quadro de saúde estável, sem febre e com rins funcionando

Segundo o boletim médico do hospital, o líder indígena não tem febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e apresenta função renal normal. A alimentação é feita por sonda enteral, dispositivo flexível inserindo no estômago ou intestino.



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Raoni está hospitalizado desde o último dia 14, quando foi internado em estado grave no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. No Hospital São Paulo, ele é acompanhado pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação com as equipes médicas envolvidas.

O planejamento da transferência e dos rumos do tratamento contou com a participação de Douglas Antônio Rodrigues, médico do Ambulatório de Saúde dos Povos Indígenas da Unifesp e responsável pelo acompanhamento da saúde do cacique Raoni há décadas.