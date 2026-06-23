Operação na zona sul do Rio tem 6 presos e homem baleado em ônibus

A comunidade Dona Marta, na Zona Sul do Rio de Janeiro, amanheceu sob tiroteio em meio a mais uma fase da Operação Contenção, para combater a facção criminosa Comando Vermelho.

. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou o estado de saúde dele.

Com este caso, chega a 51 o número de vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio, segundo mapeamento do Instituto Fogo Cruzado. Ainda de acordo com o instituto, 13 dessas pessoas morreram e 38 ficaram feridas.

Os tiros também assustaram dezenas de turistas e visitantes que estavam no Mirante Dona Marta, para assistir ao nascer do sol. O local é um importante ponto turístico da cidade e fica próximo ao local onde foi feita a incursão policial.

Operação Contenção

A operação é liderada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, após um trabalho de inteligência e investigação identificar alvos estratégicos ligados à estrutura e à logística da facção.

"As diligências possibilitaram, ainda, identificar a liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade", afirmou a Polícia Civil em nota.

A ação faz parte da "Operação Contenção", ofensiva que tem sido realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro para conter o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho e desarticular suas estruturas financeira, logística e operacional.

O episódio mais emblemático da Operação Contenção foi a ação nos Complexos do Alemão e da Penha, em outubro de 2025, que deixou mais de 120 mortos, se tornando a mais letal da história do país.

. As forças de segurança também apreenderam cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.