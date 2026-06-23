Correios divulgam selecionados para Programa Jovem Aprendiz 2026

Os Correios publicaram o resultado final do processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2026.

. Mais de 78 mil participaram da seleção.

O resultado, organizado por Superintendência Estadual, município e turno, está disponível neste link.

De acordo com os Correios, o processo seletivo teve como base critérios socioeconômicos informados no momento da inscrição, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social.

Do total das vagas, 10% foram destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

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O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.