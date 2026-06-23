Rio de Janeiro cria semana para preservar vida de animais

O governo do estado do Rio de Janeiro incluiu no calendário oficial a Semana Estadual Eu Freio para os Animais.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23).

, em que também é celebrado o Dia Mundial dos Animais.

A Semana Estadual Eu Freio para os Animais contará com ações de conscientização e blitzes educativas, visando orientar a população sobre a importância do respeito e da proteção aos animais, especialmente os que vivem em situação de abandono, sejam domésticos ou silvestres, e circulam por vias urbanas, rodovias e áreas de grande movimentação de veículos.

, evitando, dessa forma, atropelamentos e contribuindo para a preservação da vida animal.