Aposta de Manaus leva prêmio de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, foi feita na Loterias Bemol.

102 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 8.964,74 cada

4.426 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 340,54 cada

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.