Temperaturas caem na Região Sul do Brasil, diz Inmet

O sistema ainda atua em áreas do Centro-Oeste, com destaque para o estado do Mato Grosso do Sul, além do sul do Mato Grosso e Goiás. No Sudeste, o sistema traz a previsão de pancadas em áreas do estado de São Paulo, de Minas e em todo estado do Rio de Janeiro.

A região Norte continua a ter regiões de grande instabilidade, em especial em regiões nos estados do Amazonas, Roraima, Macapá, Acre e Pará. O Nordeste, por sua vez, apresenta o contraste entre pancadas de chuva na região litorânea, principalmente no Maranhão, e tempo estável no interior da região, com termômetros podendo chegar nos 35°C.



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Sul

Tanto na quarta (24) como na quinta-feira (25), a região sul do Brasil fica sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia sem a previsão de indicativo de chuva. No início de ambos os dias, há uma possibilidade de geada.

Após a passagem do Sistema Frontal, as temperaturas permanecem mais baixas em relação aos dias anteriores.

Centro-Oeste

Esse sistema favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul e sul dos estados do Mato Grosso e Goiás. Como consequência do avanço desse sistema frontal, haverá um aumento na nebulosidade ao longo do dia.

Na quinta-feira (25), as condições de instabilidade sobre boa parte do Mato Grosso do Sul se intensificam. Dessa forma, pancadas de chuva mais intensas são esperadas também no sul dos estados do Mato Grosso e Goiás.

As temperaturas mínimas devem variar entre 6°C e 17°C em grande parte da região. Já as máximas podem atingir 32°C no norte de Mato Grosso. Em destaque, o Distrito Federal, as temperaturas mínimas poderão registrar valores inferiores a 16°C.

Sudeste

Hoje, o sistema frontal avança e pode chover, além de promover pancadas localmente intensas nas regiões central e norte do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e todo o estado do Rio de Janeiro.

As temperaturas mínimas devem atingir valores próximos de 11°C na Serra da Mantiqueira, enquanto nas demais áreas da região os valores devem variar entre 13°C e 16°C. As temperaturas máximas devem variar entre 19°C, no Sul de Minas, e 30°C, no norte fluminense e no sul capixaba.

Nordeste

Na quarta, todo o estado de Alagoas, Sergipe e boa parte de Pernambuco pode chover, desta vez de maneira mais isolada. No interior da região, não há previsão de chuva, com predomínio de tempo estável ao longo do período.

As menores temperaturas da região devem ser registradas no interior da Bahia, com mínimas em torno de 12°C.