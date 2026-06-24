Temperatura máxima fica abaixo de 14ºC nesta quarta-feira em SP

No decorrer da manhã até o início da tarde, a capital enfrenta chuva moderada a fraca, advinda de uma frente fria que está se deslocando devagar ao largo do litoral paulista. Entre o fim da tarde e à noite, o céu permanece encoberto e há potencial para garoa ocasional.

Próximos dias

Por causa da alta umidade e nebulosidade, as temperaturas apresentarão pouca variação e a sensação será de frio, especialmente durante os períodos noturnos, madrugadas e começos de manhã.

As temperaturas devem oscilar entre 12°C e 14°C, embora a sensação térmica possa ser mais baixa sob influência dos ventos úmidos marítimos.

Devem ocorrer chuvas isoladas e rápidas, com acumulados pouco expressivos. A temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima de 20°C, mantendo-se a umidade do ar em níveis elevados, acima de 70%.