Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo.

Na rede social X, Lula avaliou que a amizade entre Brasil e Colômbia transcende ideologias e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.