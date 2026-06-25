8½ Festa do Cinema Italiano reúne filmes de prestígio internacional 

A 8½ Festa do Cinema Italiano desembarca em 17 cidades do país, com dez filmes contemporâneos. A 13ª edição no Brasil acontece de 25 de junho a 1º de julho, e conta com a presença do diretor Federico Ferrone, responsável pelo documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segreto.

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O público brasileiro poderá assistir a filmes italianos que passaram pelos maiores festivais internacionais de cinema. Como apontou Margherita Marziali, diretora do Intituto Italiano di Cultura San Paolo, um dos apoiadores da festa:

A festa do cinema italiano é muito importante porque apresenta na grande tela, esse panorama vibrante do cinema italiano contemporâneo. O cinema é uma poderosa ferramenta didática porque se pode aprender essa língua viva e atual, [que é o italiano], discursou Marziali, durante a pré-abertura do evento na última segunda-feira (22), em São Paulo.



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Os destaques da programação incluem o longa Fuori, de Mario Martone, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025. O filme de Martonne adapta a biografia dramática da escritora italiana Goliarda Sapienza. Na história, a escritora é presa por roubo de joias, mas o encontro com algumas jovens presidiárias torna-se, para ela, uma experiência de renascimento.

Outro destaque é o drama de época, Modi - Três dias nas asas da loucura, de Johnny Depp, que marca o retorno de Depp à direção depois de 29 anos e conta com Al Pacino e Riccardo Scamarcio no elenco.

Também faz parte da grade de programação, o documentário ítalo-brasileiro Os Irmãos Segreto (I fratelli Segreto), dirigido por Federico Ferrone e Michele Manzolini. A obra explora a história de três imigrantes da Itália que foram precursores do cinema no Brasil. No festival, o público poderá conferir a versão nacional do longa, que conta com a voz do ator Paulo Betti na narração.

Baseado em fatos reais, o filme O Menino da Calça Rosa, dirigido por Margherita Ferri, se tornou um grande sucesso do cinema italiano em 2025, atraindo mais de 1,5 milhão de espectadores. A obra narra a trágica trajetória de Andrea Spezzacatena, que aos 15 anos tirou a própria vida. O episódio é registrado como o primeiro caso oficial na Itália de suicídio de um menor motivado por cyberbullying, homofobia e bullying.

*Estagiário da

sob supervisão de Odair Braz Junior