Inmet descarta ocorrência de ciclone bomba com frente fria no Brasil

. Segundo informou à

o meteorologista William Fialho, do Inmet, o país vai experimentar a entrada de uma nova massa de ar frio de origem polar que chegará à Região Sul no domingo próximo (28).

Essa massa de origem polar pode estar despencando as temperaturas, começando pela Região Sul. E, à medida que o sistema vai avançando, ela vai subindo mais um pouco. Mas não tem a ver com um ciclone bomba. Isso não se confirma nos prognósticos para os próximos dias, reiterou.

De acordo com Fialho, a principal consequência da frente fria será a queda de temperatura. O meteorologista afirmou que, já nesta sexta-feira (26), são esperadas temperaturas muito baixas no Sul do país, próximas de zero grau e até -1°C ou -2°C, principalmente nas serras catarinense e paranaense.



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Já à medida em que a semana for avançando, as mínimas subirão. No sábado, deverão ficar em torno de 3°, 4° e 5°C. No domingo, o cenário muda, com as mínimas na casa dos 9°C, 10°C, 12°C, disse Fialho. Ele compara que o frio será menos intenso do que as temperaturas atuais na região.

São dois episódios parecidos: o que está em curso e aquele que está por chegar. Só que em termos de temperaturas mínimas, vai ser menos intenso do que está acontecendo agora. A temperatura vai baixar, mas não ficará tão fria, principalmente na Região Sul, como a gente está presenciando agora.