Movimentação nas fronteiras do Brasil sobe 15,6% em 2025

Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH), na data em que é celebrado o Dia Nacional do Imigrante.
Esse movimento leva em conta as entradas e saídas do país feitas por brasileiros e estrangeiros, sejam eles migrantes, residentes temporários ou turistas. Segundo o ObservaDH,grande parte dessa movimentação nas fronteiras está associada ao deslocamento de brasileiros, turismo e viagens temporárias, indicando que essa circulação vai muito além da imigração permanente
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Do total de movimentações registradas no ano passado, 17,2 milhões corresponderam a brasileiros. Em seguida, aparecem os turistas, com 14,7 milhões de movimentações.
As demais categorias têm proporções significativamente menores. Quase 2,4 milhões se referiam a trânsito, indicando deslocamentos de passagem pelo território nacional, enquanto os temporários e residentes somaram pouco mais de 1 milhão de registros cada um.
De acordo com o ObservaDH, o número relativamente reduzido das categorias temporário e residente em comparação aos brasileiros e turistas mostra que a maior parte da movimentação fronteiriça não corresponde necessariamente a processos migratórios permanentes, mas, sim, à circulação internacional cotidiana, temporária ou de curta duração.
O levantamento do ObservaDH tem como base o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra)/DataMigra; o Sistema de Registro Nacional Migratório (SisMigra); o Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal; as solicitações de refúgio; e os registros administrativos do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.