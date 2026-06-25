Cacique Raoni mantém boa evolução após cirurgia

Raoni Metuktire, de 93 anos, liderança dos Kayapó, se recupera bem da recente cirurgia realizada para desobstrução intestinal.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento em ambulatório dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

Ele está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia instestinal no dia 20 e segue em recuperação, tendo ido da UTI para um quarto no último dia 23.