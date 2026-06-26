Inmet: instabilidades provocam chuva em grande parte do país

Enquanto uma massa de ar polar mantém o frio na Região Sul, temperaturas acima de 30°C continuam sendo registradas em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Sudeste

Segundo o Inmet, nesta sexta-feira, a circulação atmosférica em médios e altos níveis continuará sendo o principal fator responsável pela condição favorável à ocorrência de chuva, sobretudo no estado de São Paulo. Além disso, o sistema frontal estacionário ainda deverá favorecer condições de instabilidade, principalmente no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

Devido ao afastamento do sistema frontal para o oceano, no sábado (27), a tendência é diminuição da instabilidade sobre a região. Ainda assim, esse sistema continuará favorecendo a ocorrência de chuvas mais pontuais e isoladas.

Sul

Hoje, a Região Sul permanecerá sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Entretanto, amanhã, a circulação atmosférica em médios níveis favorecerá a formação de instabilidades sobre o Paraná. Com isso, há previsão de chuva em todo o estado, podendo ocorrer na forma de pancadas localmente intensas, acompanhadas de trovoadas e eventual queda de granizo.

Por outro lado, as temperaturas máximas apresentarão elevação gradual ao longo do período, podendo atingir cerca de 21°C hoje, em Umuarama, no noroeste do Paraná e 23° C no norte e no noroeste do Paraná.

Norte

No Pará, a chuva deverá se concentrar no oeste do estado, na região de Santarém, bem como na região de Belém e ao longo do litoral. As exceções ficam por conta de Tocantins, Rondônia e Acre, onde não há previsão de chuva significativa.

As temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 19°C, nesta sexta. Já as máximas mais elevadas da região são previstas para o Tocantins, podendo atingir 34°C em Araguaína (TO). No sábado (27), as temperaturas mínimas deverão ficar em torno de 16°C, em Rio Branco, enquanto as máximas poderão alcançar cerca de 33°C em Araguaína (TO).

Centro-Oeste

Segundo o Inmet, nesta sexta-feira, um sistema frontal estacionário atuará sobre regiões do Centro-Oeste do Brasil. Esse fenômeno traz instabilidades para a região e favorece a ocorrência de

Nas demais áreas o tempo deve continuar estável.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 9°C e 14°C, no sul de Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas máximas poderão atingir valores próximos de 33°C na região.