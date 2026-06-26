Bomba de gás disparada pela PM afeta crianças de escola em SP

A Polícia Militar informou a direção da Escola Estadual Prof. Luis Gonzaga Pinto e Silva que o odor teria sido provocado por um treinamento realizado no batalhão localizado ao lado da unidade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

O treinamento de equipes da força tática foi realizado em área previamente destinada para esse tipo de instrução. Assim que a situação foi identificada, a atividade foi imediatamente interrompida e as equipes prestaram atendimento às pessoas que apresentaram desconforto, com acionamento preventivo do Samu e do Corpo de Bombeiros.