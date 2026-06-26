Restos mortais de Grenaldo Silva, morto pela ditadura, são sepultados

Esse é um momento de valor imensurável para a família dele e, de certo modo, para todas as famílias, porque a luta de um é a luta de todos, afirmou.

Em entrevista à

, o professor da Unifesp e coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, Edson Teles, reconheceu a importância da identificação das ossadas encontradas na vala clandestina que existia no Cemitério Dom Bosco para a construção da memória do país.

Quando a gente entrega para a família os restos mortais de um desaparecido, a gente também faz uma grande reparação histórica ao país e aos movimentos de direitos humanos. Conhecer essa história é entender a fundo a estrutura de violência de Estado que a gente vive de forma cotidiana no país, disse.

Segundo Ricardo Polito, diretor executivo do grupo Cortel, o sepultamento de Grenaldo representou não só o encerramento de uma busca, mas também um símbolo da força, da memória, da verdade e da dignidade humana.

Quando fui procurado para que pudéssemos viabilizar esse sepultamento, entendi imediatamente que não se tratava de um serviço comum. Tratava-se de uma família que aguardava há mais de cinco décadas por um momento como este. Tratava-se da oportunidade de devolver dignidade, memória e respeito a uma história que jamais poderia ser esquecida, explicou Polito.

A luta dos familiares contribuiu para a gente construir a verdade, a memória e a justiça, disse.

Esse é um momento de vitória, de agradecimento e de mostrar que a necessidade dessa luta continua. O Grenaldo hoje teve a felicidade de poder enterrar o seu pai. Mas muitos ainda não tiveram essa oportunidade. A pergunta onde estão os desaparecidos políticos? continua no ar e nós precisamos dar uma resposta para isso, acrescentou.

Grenaldo