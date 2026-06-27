Em evento drag, Rita von Hunty ataca capitalismo de plataforma

Personagem do professor Guilherme Terreri, pesquisador em literatura e ciências sociais, a palestrante Rita von Hunty criticou as práticas atuais do que ela chamou de capitalismo de plataforma, termo relacionado às relações de trabalho por meio de plataformas digitais.

Rita von Hunty explicou ao público que o capitalismo de plataforma é caracterizado por rotinas sem direitos, como horários de descanso ou férias.

O capitalismo de plataforma remonta ao primeiro momento de acumulação do capital. Esses trabalhadores não têm mais jornada ou local de trabalho, lamentou.

Eles estão pagando para usar as ferramentas que vão usar para trabalhar, inclusive a internet. Eles estão pagando para trabalhar. Haveria assim uma nova classe de trabalhadores sem perspectivas.

Redes sociais

Por isso, teria diminuído também a capacidade de escutas e discussões adequadas. Para ela, tem sido cultivado mais o ódio do que a conversa.

Ou você curte ou você bloqueia. São os sentimentos antidemocráticos. Não há possibilidade de espaço democrático sem a possibilidade de escuta atenta, leitura aprofundada e dissenso, afirmou. Ela ponderou que consensos praticamente não existem na democracia porque deveria haver pressupostos de pluralidades e dissensos.

Ela disse ao público que a rede social é uma empresa com visão de lucro. Todas as redes sociais já sabem que a forma mais cabal de dar lucro é produzindo afetos irracionais. Quem viraliza com mais facilidade na rede? Afetos irracionais.

A gente só vai conseguir sair dessa mais ou menos ileso se a gente voltar a sustentar entre nós os espaços que fomentam debate, aprofundamento, dissenso, conversa e garantias de direitos para as minorias, disse.

Jovens devem ser engajados

Por outro lado, ela explica que há esperança em manifestações relacionadas à conscientização sobre os danos da inteligência artificial e das mudanças climáticas.

Não há nenhum motivo para que as bets operem nesse país da forma que operam. Para ela, as bets estão atuando para a dilapidação do patrimônio das pessoas e do poder de compra das classes mais baixas.

Nesse cenário atual, ela entende que falar em democracia no Brasil é otimismo. Estado Democrático de Direito em um país que tem genocídio de população preta não é possível.

Eu faço isso como drag, entre drags, entre não drags. Hoje a gente fez um evento com estudantes do ensino médio. É a minha semente de vida. O que eu almejo deixar de legado é o combate a esses discursos de destruição.

Programação

Confira a programação no site do evento.

A programação ainda conta, na programação, com performances de artistas como Dacota Monteiro e Las Bibas. A classificação indicativa é livre é livre.