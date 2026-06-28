Orgulho LGBT: pessoas trans celebram projeto de inclusão pelo futebol

E agora?, se perguntava. Hoje, o professor, como repudia a exclusão, abraçou um projeto que reúne pessoas trans masculinas e femininas para jogar futebol em espaços públicos no Distrito Federal.

Ele participou, neste domingo (28), de uma celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+ no centro de Brasília.

No evento, aproveitou para pedir visibilidade ao projeto Instituto Menines Bons de Bola, que se reúne às quintas e domingos em nome de pertencimento, um golaço dentro e fora das quadras. Já são 150 pessoas inscritas.

Para ele, é fundamental garantir espaço de visibilidade, representação e união para um público que lida diariamente com hostilidades e processos de exclusão.

O coordenador do núcleo trans do grupo ativista Estruturação, Ceu Otaviano, de 37 anos, avalia que pessoas trans têm sido excluídas de práticas esportivas.

O projeto do futebol ajuda na saúde mental de muitas pessoas.

Inclusão

Entre as participantes, a lojista Mayura Kali, de 24 anos, gostaria de ter mais tempo para a prática esportiva, mas ainda trabalha em escala de seis dias trabalhados para um de descanso (6x1).